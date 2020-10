人間と動物を掛け合わせたキメラの研究は「大多数から支持されている」という調査結果

人間と、人間ではない動物を組み合わせた新たな生物「 キメラ 」を作る実験は、倫理的な観点から「実施されるべきではない」という主張が根強く存在します。しかし、ミネソタ大学によって行われた調査により「キメラ研究の実施は大多数の人々に支持されている」という結果が明らかになりました。 The American Public Is Ready to Accept Human-Animal Chimera Research: Stem Cell Reports https://www.cell.com/stem-cell-reports/fulltext/S2213-6711(20)30374-X Americans Overwhelmingly Support Human-Animal Chimera Research, Survey Finds https://www.vice.com/en/article/akzxga/americans-overwhelmingly-support-human-animal-chimera-research-survey-finds キメラとは、種類が異なる動物の 胚 と細胞を組み合わせることで、1つの個体に異なる遺伝情報を持たせた生物のこと。実際に ニワトリとウズラ のキメラが生み出されるなど、成功例も複数存在します。キメラの研究は倫理面の問題から、一部の人々が研究の中止を求めるケースも少なくありませんが、「人間の移植用臓器を生み出す供給源となる可能性がある」という点では有望視されている研究分野です。 豚や羊の中で人間の臓器を作る「キメラ技術」とは? - GIGAZINE

2020年10月02日 12時00分00秒 in サイエンス, 生き物

