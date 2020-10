2020年10月02日 19時00分 ゲーム

世界最大級のMOD共有サイトが「自作自演を繰り返す臆病者の所業」として政治的なMODの共有を禁止



PC向けゲームのデータを改変して、ゲームの不具合を非公式に修正したり、本来はない機能を追加したりするのが「MOD」です。MODの制作と配布はPCゲーマーのコミュニティによって行われており、その中でも特に人気の高いコミュニティであり、最大級のMODリポジトリでもある「Nexus Mods」が、「アメリカの政治的内容を含むMODを禁止する」と発表しました。



Ban on US political mods at Nexus mods and community

https://www.nexusmods.com/news/14373





Nexus Mods bans political content in the lead-up to the November election - Polygon

https://www.polygon.com/2020/10/1/21497735/nexus-mods-bans-political-content-us-election



2001年から運営されているNexus Modsはおよそ2300万人の登録ユーザーと11万3000人以上のMOD製作者を抱えるMODコミュニティで、The Elder Scrolls 5:SkyrimやFallout 4、The Witcher 3:Wild Hunt、スターデューバレーなどの人気ゲームのMODが大量に投稿されています。



そんな中、2020年11月に開催されるアメリカ大統領選挙が近づくにつれて、ドナルド・トランプ大統領やジョー・バイデン候補者をモチーフにしたMODが登場。The Elder Scrolls 5:Skyrimで演説ばかりするキャラクターをトランプ大統領の顔に置き換えるMODや、Fallout 4でトランプ大統領陣営の帽子をかぶれるようになるMODなどが登録されています。





サイト運営者であるDarkOneことロビン・スコット氏は、「アメリカの社会政治的問題に基づいて、挑発的で荒らしのようなMODがアップロードされているのが散見されます。2020年11月に開催されるアメリカ大統領選挙が近づくにつれて、こうした政治的な内容を含むMODがますます増加すると予想されます」とコメント。



また、アップロードされたMODの質も低く、「少ないながらも声の大きい一部のユーザーが、名前を連呼したり根拠のない非難をしたりせずに問題を議論できるほど知的ではないか、あるいは成長していないように見える」という事実を考慮した結果、Nexus Modsはアメリカの政治的問題に関連するMODを完全に禁止することにしたと、スコット氏。この禁止令は、2020年9月28日以降にアップロードされたすべてのMODに適用され、次のアメリカ大統領が就任するまで効力を持つ予定だそうです。



スコット氏は「私たちには政治的な内容を含むMODを管理する時間も気遣いもありませんし、そうしたいとも思っていません」「今回問題視されているMODのほとんどが、自作自演のアカウントを持つ臆病者によって意図的にアップロードされ、騒ぎを引き起こそうとするものです」と語り、政治的な内容を含むMODを投稿するユーザーを強く批判しています。





さらにスコット氏は「率直に言って、私たちはNexus Modsがどのように見えるかを気にしていませんし、私たちの管理体制がNexus Modsの運営チームの政治的信念や運営方針を反映していると思われても気にしません。発言したいことややりたいことがあれば、どうぞ他のサイトやサービスでやってください」と述べました。