1000万円超を6日で稼いだiPhone用アイコンセット制作者が語る「成功の秘密」とは？

iOS 14が2020年9月にリリースされ、iPhoneでホーム画面のカスタマイズが可能になりました。このiPhoneにカスタマイズできるアイコンセットを6日間で3626セット売り上げ、合計10万1528ドル(約1071万円)を得たクリエイターのTraf氏は「一時の成功のように見えますが、本当は何年もかかりました。約7年です」と述べ、成功までの経緯と秘密を自身のウェブサイトで語っています。



Traf氏によると、iOSの脱獄が本格化した2013年頃に他の人から刺激を受けて、脱獄したiPhoneなどで動作するコンテンツを売買するプラットフォームCydiaで作品の販売を始めたそうです。初めて作成したアイコンセットの売り上げは17ドル(約1700円)ほどだったとのこと。



2020年にiOS 14が登場し、ホーム画面のアイコンデザインを自由にカスタムできるようになったことを受け、Traf氏も脱獄向けでなく正規のiOS向けにアイコンセットを作成しました。以下がTraf氏が実際に作成したアイコンのイメージ画像。価格は28ドル(約2900円)です。





黒白それぞれ60種類のアイコンが用意されています。





Traf氏が作成したアイコンセットの画像をTwitter上で共有したところ、かなりの反響があり多くの質問が寄せられたとのこと。Traf氏はすぐに決済サービスのGumroadでアイコンセットの販売を開始しました。Twitterへの投稿から販売開始まで、約2時間ほどだったそうです。Traf氏のアイコンセットはTwitterだけでなく、テクノロジー系のニュースサイトなどでも取り上げられ、売り上げはすぐに6000ドル(約63万円)に到達したとTraf氏は述べています。



その後、人気YouTuberであるMKBHD氏のムービーでTraf氏のアイコンセットが取り上げられたことで、アイコンセットの人気と販売数はさらに上昇。以下が実際のムービーで、記事作成時点では463万回以上再生されていました。



iOS 14でのアイコン変更手順を解説するムービーとなっており、変更用のアイコンセットとしてTraf氏の作品が使用されたというわけです。実際にTraf氏のアイコンセットでiPhoneをカスタマイズすると以下のようになります。





デフォルトの状態(左)と比べると、Traf氏のアイコンセット(右)はシンプルでスタイリッシュな印象。





MKBHD氏のムービーが投稿された翌日、アイコンセットの売上高は6000ドルから約4万ドル(約422万円)に跳ね上がっていたとのこと。Traf氏は「適切なコンテンツを適切なタイミングで投稿することで、想像を絶する結果を生み出すことがあります。これを成功させるためには、他にも様々な要因があると思いますが、私が思ういくつかの重要な洞察があります」と語り、コンテンツを世に広める成功の秘密を以下のように述べています。



◆頻繁に公開する

「何かを世に送り出した後にできることは限られていますが、多くの場合、世に出すことで誰かに見つけてもらえる確率が高まります。『Fortune favors the bold(幸運は大胆な人が好き)』ということわざがあるように、インターネット時代における大胆な人とは『世界に向けて自分の作品を公開することを恐れない人』のことです。インターネットは終わりのないコンテンツの流れであり、迷惑であるとか、アピールが過剰すぎるという考えは、共有することを止めるための言い訳に過ぎません」とTraf氏は述べ、自分の作品を多く公開することの重要性を説いています。



◆すぐに行動する

Traf氏はiOS 14用アイコンセットをTwitterに投稿した際、ユーザーからの「アイコンを購入したい」といったリクエストを無視することも、既存の脱獄向けアイコンセットに誘導することも簡単にできたと述べています。Traf氏は当時を振り返り「もしそんなことをしていたらチャンスを逃していたでしょう。波に乗るためには、迅速に行動することが重要です」と語りました。





◆明確なスケジュールを持つ

「すぐに行動する」に関連して、迅速かつ柔軟に行動できるスケジュールも重要とのこと。「誰もが柔軟なスケジュールという特権を持っていないことは理解していますが、本当に必要なら、ほとんど誰でも目的に向かって動くことができるでしょう。私は柔軟なスケジュールのおかげで、ひらめきが訪れた途端に行動を起こすことができました。インスピレーションは生産性を高めるものですが、傷みやすいので、素早く行動しましょう」とTraf氏は述べています。



◆透明であること

Traf氏は以下のツイートで、アイコンセットを公開しているウェブページを訪れた人の数や、自身がアイコンセットを販売するために行ったこと、売上高を公開しています。このツイートがさらなる反響を呼び、アイコンセットの売り上げも上がったとのこと。このように、「うまくいったことや、うまくいかなかったことを共有する透明性が重要です」とTraf氏はコメントしています。



