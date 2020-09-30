2020年09月30日 18時34分 お知らせ

2020年度8月分のGIGAZINEのアクセス解析結果



この記事はGIGAZINEシークレットクラブの有料メンバー限定ですが、2020年10月31日までは誰でも閲覧可能です。



お知らせその1、GIGAZINEマンガ大賞の専用サイト「manga.gigazine.net」を開設しました。GIGAZINEマンガ大賞の募集要項や賞金、応募方法に関する説明、これまでに掲載した連載マンガ、発売したKindleコミックスの紹介など、このサイトを見れば全部まとめて分かります。サイトは今後もいろいろと改善されていく予定。



GIGAZINEマンガ大賞 - 100万PV/日のサイトでマンガを連載！

https://manga.gigazine.net/





お知らせその2、GIGAZINEの各部署では常時求人を行っています。COVID-19の拡散防止のために一時中断していた採用面接も、1日1名までの制限を設けて再開済み。「GIGAZINEで正社員として働きたい」「GIGAZINEでインターンをしたい」と考えている方は、以下の採用情報ページからご応募ください。



GIGAZINE採用情報. - GIGAZINEだからできることが、ある。

https://gigazine.co.jp/



というわけで、GIGAZINEに広告を出す際に参考になる各種データなどは以下から。



◆2020年8月

アクセスリクエスト数：2億1759万

ページビュー：4963万 (95万増)

ユニークユーザー数：928万(59万増)

転送量：35.142TB

※Cloudflareによる計測結果です。



転送量のうち、画像などのマルチメディア系ファイルの転送量は約33.029TB。PHPやHTMLなどと広告配信が約2.113TB。



また、2020年8月に作成した記事数は540本。



次に、2020年8月で人気のあった記事ベスト10。こちらはGoogle Analyticsによる解析結果です。



1位：YouTubeの投げ銭機能「スーパーチャット」の累計金額ランキングが発表、上位7人を日本のVTuberが占める





2位：ジーンズの小さいポケットは何のためについているのか





3位：中国メーカーの超低価格スマホが出荷された時点でマルウェアに感染していたことが判明





4位：100万円超でフォートナイトがインストールされたiPhoneがオークションサイトで販売されている





5位：犬の熱中症の原因第1位は「車内への放置」ではない、一体何がもっとも多く犬の熱中症を引き起こしているのか？





6位：パンパンにバッテリーが膨れ上がったスマートフォン「Nexus 6」を修理に出してみた





7位：ソニーが招待制の「プレイステーション5(PS5)」先行予約をスタート





8位：エアコンを使わずに室内を涼しく保つ「コールドチューブ」が開発される





9位：太陽光発電と「羊の放牧」を組み合わせると維持コストが下がる





10位：【訃報】アベンジャーズのブラックパンサーを演じたチャドウィック・ボーズマンさん死去





というわけで、次はGIGAZINE読者の傾向を探るため、使用しているブラウザ別に見ると以下のようになります。



1位：Chrome：50.76％（4.01％増）

2位：Safari：23.64％（2.68％減）

3位：Safari (in-app)：8.37％（0.38％減）

4位：Android Webview：5.37％（0.14％増）

5位：Edge：4.14％（0.29％減）

6位：Firefox：3.20％（0.26％減）

7位：Internet Explorer：2.74％（0.63％減）



IEの内訳をさらに詳細に見てみると、以下のようになります。



11.0：99.26％（0.04％増）

10.0：0.28％（0.02％減）

9.0：0.23％（0.03％減）

8.0：0.22％（0.02％増）

7.0：0.01％（変わらず）



次はGIGAZINEにリンクしているサイトでGIGAZINEへの流入が大きかったサイト、上位10個は以下の通り。検索エンジンは除いてあります。



1位：Twitter（前月1位）

2位：Google ニュース（前月2位）

3位：SmartNews（前月3位）

4位：はてなブックマーク（前月4位）

6位：Facebook（前月5位）

5位：livedoor ニュース（前月6位）

7位：Feedly（前月7位）

8位：YouTube（前月8位）

9位：NAVERまとめ（前月9位）

10位：Yahoo!知恵袋（前月10位）



次に、検索でGIGAZINEまで来ることになったフレーズベスト10は以下の通り。



1位：gigazine

2位：レバノン 爆発

3位：open HEIC file

4位：硝酸アンモニウム

5位：ベイルート

6位：コロナ 咳

7位：御嶽山噴火

8位：三浦春馬

9位：amazon

10位：爆発事故



最後に、取材して欲しい企業や人物などのリクエスト、あるいは行ってきてレポートして欲しいイベント、レビューして欲しい製品や飲食店、あるいは個人では検証するのが難しいがGIGAZINEであればあるいは可能なのではないか？というような企画なども募集していますので、記事関連のタレコミや提案はこちらのお問い合わせフォームからどうぞ。個人・企業からの情報提供やプレスリリースなども同様にお問い合わせフォームからお願いします。





また、記事の間違い指摘の場合は根拠となるソースのアドレスなどを示してもらえると検証がしやすくなるので非常に助かります。どんな小さな誤字脱字の指摘でも「ここにこう書いてあるけど、本当はこっちじゃないのかな？」みたいな感じで連絡してくれると大変ありがたいです。



それ以外にも各記事の感想なども送っていただけるとみんなよろこびますので、今後とも引き続き、GIGAZINEをなにとぞよろしくお願いします。