シンガポールは世界で初めて身分証明に「顔認証技術」を公式採用している

シンガポール科学技術研究庁が、シンガポール版マイナンバーの「 SingPass 」の認証システムに「顔認証」を新たに統合し、確定申告などの本人証明が「顔」で行えるようになりました。 Singapore rolls out facial verification for national digital identity programme - Cities Today - Connecting the world's urban leaders https://cities-today.com/singapore-rolls-out-facial-verification-for-national-digital-identity-programme/ SingPassは、各種政府サービスに使用できる「シンガポール版マイナンバー」といえるデジタルIDです。このSingPassに、シンガポール科学技術研究庁は新たにイギリスの生体認証技術大手の iProov の顔認証システムを統合し、クラウドベースの顔認証を実装しました。この顔認証に必要な「顔のデータ」は、公的機関に設置された専用設備だけでなく、スマートフォンによる自撮りでも取得可能とのこと。 SingPassに実装されたクラウドベースの顔認証は、生体認証スキャンによって得られたユーザーの顔データを政府に保管されたデータベースと照合することで、本人確認を行うというもの。シンガポール科学技術研究庁は、SingPassを政府機関だけでなく、銀行・保険などの民間企業に対しても開放しており、2020年7月には DBS銀行 がインターネットバンクの新規利用申し込みに必要な本人確認手続きにSingPassの顔認証システムを活用するという取り組みがスタートしています。 顔認証でネットバンキング申込、DBS銀行 - NNA ASIA・シンガポール・金融 https://www.nna.jp/news/show/2075060

2020年09月29日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1k_iy

