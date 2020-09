機械翻訳は海外貿易にどのような影響を与えているのか？

機械学習を取り入れた機械翻訳は、無料のものでも高い精度を持つサービスがいくつも提供されており、海外の論文やウェブサイトを読んだりの異国の人と交流したりするときなど、さまざまな面で役立っています。機械翻訳は経済においても重要な役割を果たしており、インターネットオークションサイト eBay が機械翻訳を導入したことでどのくらい売り上げに変化があったかを 全米経済研究所 の調査チームが報告しています。 Does Machine Translation Affect International Trade? Evidence from a Large Digital Platform (PDFファイル) https://www.nber.org/papers/w24917.pdf eBay独自の機械学習システムを搭載した機械翻訳「eMT」は、購入者の母国語で記載されていないアイテムの特徴をわかりやすく翻訳することで、商品の売買をサポートしています。eMTの機械学習モデルは、eBayが作成したデータとウェブから自動的に収集されたデータの両方で訓練することで翻訳を学習しており、リアルタイムで動作し高品質な翻訳を数ミリ秒で実現可能とのこと。

