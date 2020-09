「Facebook従業員が自分のInstagramアカウントを不正に盗んで全データが削除された」という報告が話題に

A @Facebook employee has stolen my @instagram account. Thread! (RTs appreciated) pic.twitter.com/Yxvvg8tkPv

・関連記事

Twitterアカウント大規模ハッキング事件の詳細をTwitterが公表、最大8件のアカウントがDMなどの詳細データを盗まれた可能性 - GIGAZINE



Twitter大規模乗っ取りの数年前から「請負業者によるセレブへのスパイ行為」は認識されていた - GIGAZINE



全16サイトから盗まれた6億人分のアカウント情報がダークウェブで販売開始へ - GIGAZINE



50万人分以上の「Zoom」アカウントが闇市場で売買されたと判明、価格は1アカウント1円未満で無料配布されるケースも - GIGAZINE



Yahooが10億人分のユーザーアカウント情報を盗まれる史上最大級のハッキングをうける - GIGAZINE

2020年09月28日 17時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, ウェブアプリ, セキュリティ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.