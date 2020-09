車に積んでおくべき20のアイテムまとめ、緊急時や冬のドライブにあると便利なアイテムとは？

・関連記事

自動運転カーについて知っておくべきアレコレ - GIGAZINE



地震からゾンビ発生まで、あらゆる世界の終末に対処できる「非常用バックパック」の作り方 - GIGAZINE



世界の終わりが到来して文明が失われた時に生き残るサバイバル術で最も重要なこととは? - GIGAZINE



高度1万メートルに放り出されたときに何をすればいいのかが分かるサバイバルガイド - GIGAZINE



自動車泥棒や車上荒らしに車を傷つけられないための方法 - GIGAZINE

2020年09月27日 17時00分00秒 in 乗り物, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.