ルートビアやサルミアッキに使われる「甘草」入りのお菓子を食べまくった男性が死亡してしまう



サルミアッキなどのリコリス菓子やルートビアの甘味料として用いられるスペインカンゾウは、欧米ではスパイスやハーブとして広く用いられる甘草の一種です。甘草は食用として一般的な植物であるものの食べ過ぎには注意が必要だそうで、「リコリス菓子の食べ過ぎで死亡してしまった男性」の症例が、医学誌のNew England Journal of Medicineで報告されています。



Case 30-2020: A 54-Year-Old Man with Sudden Cardiac Arrest | NEJM

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMcpc2002420



Man dies after eating a bag and a half of liquorice a day for weeks, say doctors | US News | Sky News

https://news.sky.com/story/man-dies-after-eating-a-bag-and-a-half-of-liquorice-a-day-for-weeks-say-doctors-12080761





報告によると、患者はアメリカ・マサチューセッツ州で建設作業員として働いていた54歳の男性で、ファストフード店で昼食を摂っている最中に倒れて心停止となりました。救急隊員が心肺蘇生法を実行したところ、一時は男性の心拍が戻ったそうですが、残念ながら男性は翌日に死亡しました。



治療に当たった医療従事者は、男性の血中カリウム濃度が極度に低下していることを発見しており、これが原因で不整脈が起きていたと考えられています。医師は症例報告の中で、リコリス菓子に含まれているグリチルリチン酸が、カリウムの不均衡を引き起こしたと述べています。



グリチルリチン酸は甘草の根に含まれている有効成分であり、砂糖の30倍~50倍もの甘みを持っていることから、多くのお菓子や飲料に用いられています。しかし、グリチルリチン酸の作用によって低カリウム血症が引き起こされ、高血圧などの症状が出ることがあるそうで、マサチューセッツ総合病院の心臓専門医であるNeel Butala氏は、「少量の甘草を摂取しただけでも、血圧が上昇する可能性があります」と述べ、甘草の食べ過ぎは危険だと指摘しています。



男性は死の数週間前に、普段食べているお菓子を果実風味のグミからブラックリコリスと呼ばれるリコリス菓子に切り替えており、1日当たり1.5袋以上のブラックリコリスを毎日食べていたとのこと。これにより、グリチルリチン酸の摂取量が許容量をオーバーし、男性の心機能に問題を発生させたとみられています。





アメリカ食品医薬品局(FDA)は、特に40歳以上の人が1日当たり2オンス(約57グラム)以上のブラックリコリスを2週間にわたって食べ続けると、心機能に影響が出る可能性があると警告しています。コロラド大学の心臓専門医であるRobert Eckel氏は、甘草のスティックに限らずジェリービーンズやリコリスのハーブティー、ベルギービールの一部にも甘草が使われていると注意喚起しています。



FDAは食品重量の3.1%までグリチルリチン酸を含むことを認めていますが、多くのリコリス菓子やその他の食品において、1オンス当たりの正確なグリチルリチン酸の含有量は明らかにされていないとのこと。





イギリスの国民保健サービス(NHS)も、甘草の摂取量が多すぎると血圧の上昇や不整脈といった深刻な健康問題が引き起こされる可能性があると警告しています。特に心臓病や高血圧などの病歴がある40歳以上の人は、甘草の過剰摂取に注意が必要だそうです。「あなたが何歳であっても、短時間で大量のブラックリコリスを食べることは避けるべきです」と、NHSは述べています。



リコリス菓子を販売するザ・ハーシー・カンパニーの広報担当者であるJeff Beckman氏は、「私たちの製品は全てFDAの規制に準拠して調合されており、安全に食べることができます」と述べつつも、お菓子を含む全ての食品は「適度な量」を楽しむ必要があると主張しました。