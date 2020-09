性的虐待を受けた子どもが経験する精神疾患と肉体的疾患はリンクしている

性的虐待を子ども時代に経験した人は、その後の人生で虐待の影響がさまざまな形で現れます。新たな研究では、性的虐待から数年後に虐待経験者が精神疾患で病院を訪れる傾向と、生殖器・泌尿器の問題で病院を訪れる傾向がリンクしていることが示されました。この研究により、精神あるいは肉体のいずれかを治療するのではなく、より包括的なアプローチの必要性が浮かび上がっています。 Childhood sexual abuse, girls’ genitourinary diseases, and psychiatric comorbidity: A matched-cohort study. - PsycNET https://doi.apa.org/record/2020-69513-001 Childhood sexual abuse: Mental and physical after-effects closely linked | EurekAlert! Science News https://www.eurekalert.org/pub_releases/2020-09/uom-csa092120.php 子ども時代に性的虐待を受けた人が長期的な影響を受けるということは、近年になって研究で示されてきました。児童虐待の長期的影響について最初に示したのは2018年の研究で、児童虐待の経験を持つ1764人の女児を被験者としたところ、対象群に比べて2.1倍も泌尿器の問題を抱えていることと、1.4倍も生殖器の問題を抱えていることが明らかになりました。

2020年09月25日

