ダークウェブの違法業者179人が逮捕され「ダークウェブの黄金時代は終わった」と当局が声明を発表

ダークウェブ での違法行為摘発のため、欧州刑事警察機構(ユーロポール)などが共同で取り組んでいた作戦「 DisrupTor 」の成果として、不正な商品を販売していた業者179人が逮捕されました。捜査はなおも続けられており、650万ドル(約6億8300万円)以上が押収されています。 International sting against dark web vendors leads to 179 arrests | Europol https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/international-sting-against-dark-web-vendors-leads-to-179-arrests

・関連記事

2020年のダークウェブではどのような情報がどれほどの価格で販売されているのか? - GIGAZINE



ダークウェブでは軍事ドローンの機密文書が2万円、空港システムへのアクセス権が1000円で売られている - GIGAZINE



全16サイトから盗まれた6億人分のアカウント情報がダークウェブで販売開始へ - GIGAZINE



BBCがダークウェブ上にTor経由でしかアクセスできないミラーサイトを開設 - GIGAZINE



2020年09月23日 21時06分00秒 in メモ, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.