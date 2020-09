2020年09月20日 21時00分 サイエンス

ヨガの効果は認知行動療法に比べて「短期的」だと示される



瞑想(めいそう)やヨガは血圧を下げ肉体的にもストレスを減らすことが研究で示されていますが、新たな研究では、ヨガによるこのような効果は短期的なものだと示されました。



Efficacy of Yoga vs Cognitive Behavioral Therapy vs Stress Education for the Treatment of Generalized Anxiety Disorder: A Randomized Clinical Trial | Complementary and Alternative Medicine | JAMA Psychiatry | JAMA Network

https://jamanetwork.com/journals/jamapsychiatry/article-abstract/2769486



Yoga Shown to Improve Anxiety, Study Finds | NYU Langone News

https://nyulangone.org/news/yoga-shown-improve-anxiety-study-finds



Scientists Compared Yoga And Therapy For Chronic Anxiety, With Mixed Results

https://www.sciencealert.com/new-trial-compares-yoga-and-therapy-as-a-treatment-for-anxiety



これまでに示されているヨガの科学的な効果は小規模な実験によるものであり、十分にエビデンスがあるとはまだ言えませんが、予備的な実験でも不安やストレスを減少させ認知にポジティブな影響を与える可能性を示しています。一方で、認知行動療法(CBT)といった他の治療法と比較したときの効果については十分に調査されていないということで、今回、ニューヨーク大学のナオミ・サイモン氏は新しい研究に着手したとのこと。



この研究では、全般性不安障害(GAD)と診断される226人の成人を対象とし、それぞれに認知行動療法・クンダリーニヨガ・不安管理の授業のいずれかをランダムに割り当て、1日20分間ずつ12週間にわたって行ってもらいました。クンダリーニヨガはヨガの1種で、ポーズを取ることと同時に瞑想(めいそう)や呼吸法、リラクゼーションを目的とした運動、肉体への気付きなどを教えられます。





研究者は当初、いずれの治療法も同程度の効果だろうと考えていましたが、実験後には予想外の結果が出たとのこと。まず、不安管理の授業を受けたグループのうち、改善を報告したのは全体の3分の1でした。ヨガを行ったグループのうち改善を報告した人は、それよりも多く全体の半数でしたが、認知行動療法を受けたグループの場合は、全体の4分の3がその効果を報告したそうです。



そして実験から数カ月後のフォローアップ調査では、認知行動療法を受けた人々はストレス管理の授業を受けた人々よりも症状の著しい改善を報告した一方で、ヨガを行ったグループは、ストレス管理の授業を受けた人々と症状の差異はあまりないと示されました。このことから、ヨガの効果は短期的なものだと研究者は理解しています。



サイモン氏は「不安を治療するためにはさまざまな選択肢が必要です。人によって治療法に対する反応は異なり、さまざまな選択肢があることが、治療のバリアを取り除く助けになります」「多くの人がヨガを含め、代替的・補完的な治療法を探しています。この研究は、少なくとも短期的には、全般性不安障害を持つ人々にとってヨガが試してみる価値のあるものだと示しました。ヨガは薬のように耐性がつき効果を得られなくなることがなく、容易に実行でき、多くの健康上の利益を持ちます」と述べています。





この研究では、なぜヨガが長期的な効果を発揮しないのかという理由については、明らかにされていません。また、Googleも実践する「マインドフルネス」は「ストレスを軽減させる」「疾病のリスクが減る」といわれていますが、ヨガや認知行動療法の結果、被験者のマインドフルネスの度合が上昇するといったことも起こりませんでした。この理由についても研究者は記事作成時点では不明だとしています。