美容・健康のための「石けん」が一大産業になるまでにはどのような広告戦略があったのか？

21世紀の生活はさまざまな広告であふれていますが、アメリカの広告、とくに化粧品広告の起源は19世紀後半にまでさかのぼります。医学が発達しておらず、科学と信仰と魔法の線引きが明確ではない時代に、ある薬メーカーが「広告ビジネス」を成功させたことが現代の化粧品広告にまで影響していると、作家の Ellen Wayland-Smith 氏が指摘しています。 The Magical Art of Selling Soap | Lapham’s Quarterly https://www.laphamsquarterly.org/roundtable/magical-art-selling-soap 17世紀に 科学革命 が起こる前は、科学と魔法はほとんど区別されておらず、「医学者と見せ物」という組みあわせは珍しくなかったそうです。マジシャンや手相占い師が不思議な見せ物をするのと同様に、医師は新しい治療法を見せ物としており、「歯科医であり人形師」「歯科医であり曲芸師」という組みあわせもよく見られました。科学の発達に伴い 医学 も進歩しましたが、それでも19世紀の医学は他の科学分野に比べて遅れていました。 そんな中で、マジシャンのジョン・ハムリンは「Wizard Oil Company」という会社を設立し、「癒されない痛みはなく、鎮圧されない痛みはない」というスローガンのもと、万能薬として特許医薬品「 ハムリンの魔法使いオイル 」を発売しました。ハムリンは、カラフルな広告イラストが描かれたワゴンを馬に引かせ、ワゴンを パーラー として使用してオイルを販売。またアメリカ中西部をワゴンで移動して地方の薬局に薬を販売するという方法でビジネスを成功に導きました。

2020年09月16日 23時19分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

