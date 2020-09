2020年09月14日 11時15分 ネットサービス

Twitterにリプライ編集補助機能が登場したとユーザーから喜びの声



あるTwitterユーザーが、いつの間にか「リプライ再投稿補助機能」という新機能が実装されているというムービーを投稿しました。このムービーは実質的に「リプライ編集」を可能にしてくれる新機能だと話題を呼んでいます。



Twitter seems to be testing an edit feature but it’s not quite what you might expect - The Verge

https://www.theverge.com/2020/9/13/21435468/twitter-edit-testing-replies-tweets



あるTwitterユーザーが投稿した「リプライ再投稿補助機能」は、特定のツイートに対するリプライの再投稿時に、削除したリプライの内容を事前入力してくれるというもの。この機能が実際にどのようなものなのかは、以下のムービーを見るとわかります。



Twitter seems to be testing a neat way to edit tweets. If you delete a tweet when you reply to someone and then go to reply again it brings the old text back so you can correct your typo https://t.co/t4KKLNmjWT pic.twitter.com/YNQ6FSIlLS — Tom Warren (@tomwarren) September 13, 2020



このムービーは、「リプライ再投稿補助機能」を実際に使ってリプライの再投稿を行うというもの。まずは特定のツイートに対して、吹き出しアイコンをタップして……





リプライを行います。





続いて、このリプライを削除して……





もう1度同じ手順で再度リプライを投稿します。すると……





削除したリプライと同じ内容がすでに入力された状態になっています。





これまでは単純なスペルミスやタイプミスなどを修正したかった場合、一度リプライを削除してから全文を入力し直す必要がありました。この機能が実装された場合、一度投稿した内容がそのまま入力されているので、間違った箇所だけを修正して再投稿すれば実質的に「リプライの編集」が可能です。なお、この機能は一部のユーザーだけが実装されていると報告していました。



この機能を発見したという報告について、ユーザーからは相次いで賛辞が寄せられましたが……



Tweets...but editable. This is a start. — James (@bigbalognapony) September 13, 2020



TwitterコミュニケーションチームのLiz Kelley氏によると、「単なるバグで、現在調査中」とのことです。



hey tom - unfortunately, we're not testing this. it's a bug and we're looking into it. — liz kelley (@lizkelley) September 14, 2020



なお、Twitterのジャック・ドーシーCEOは、リプライ内容を後から編集する「投稿済みのテキストを編集する機能」を実装する予定はないと明言しています。



