2020年09月14日 15時00分 ハードウェア

凶悪な見た目の可変式スコーピオン型ゲーミングチェア「Scorpion」が登場



中国のゲーミングチェアブランドであるCluvensが、巨大なサソリ型のゲーミングチェア「Scorpion」を発表しました。



Cluvens Scorpion Computer Cockpit - Cluvens

https://www.cluvens.net/scorpion



This villainous Scorpion can transform! - Cluvens

https://www.cluvens.net/news/this-villainous-scorpion-can-transform



Nothing says ‘ready to game’ quite like being cocooned in a giant scorpion cockpit - The Verge

https://www.theverge.com/2020/9/13/21435361/scorpion-chair-gaming-cockpit-office-wfh



Cluvensの「Scorpion」は、サソリをイメージして作成されたゲーミングチェアです。サソリの尻尾に当たる部分にスクリーンマウントが存在しており、ユーザーはサソリの上に載るような形で椅子に座る形となります。スクリーンマウントの高さや角度は専用リモコンを用いて微調整することが可能で、最大3つのモニターを設置することができます。





Scorpionにはマッサージ機能や暖房機能も付属しており、Cluvensは「アニメに登場する悪役のような凶悪な見た目をしていながら、質の高い時間を過ごすことができます」と述べています。



Scorpionは6つのポーズを取ることが可能で、各ポーズにより椅子の背もたれの角度やスクリーンマウントの角度が変化します。正面からScorpionが変形する様子を見るとこんな感じ。





側面から見るとこう。





さらに背面から。





マウスやキーボードを置くことができるひじ掛け部分は鋭利に見えますが、実際には角が丸く処理されているため、肌をカットする危険性はないとのこと。また、Scorpionは各足で全体重を支えているわけではなく、前から2つ目の足の第2関節部分と前から4つ目の足で支えているため、床を傷つける心配もないそうです。加えて、Scorpionの足は驚くほど可動性があるため、Cluvensは「Scorpionが時々機械ではなくペットのように感じられる」とまで記しています。



このScorpionが変形する様子を@PharaohOWさんがツイートしたところ、このツイートは記事作成時点で8万9000回以上リツイートされ、25万4000回以上いいねが集まるほど人気を博しています。



are you normal or do you desperately wish you had this scorpion PC set-up pic.twitter.com/kEiYaVLpeL — PHΛЯΛӨH (@PharaohOW) September 11, 2020



なお、Scorpionの重量は約120kg。変形ごとに高さと長さが変わりますが、全長は最大1990mm、全高は最大2000mm。



Scorpionの販売価格は3299ドル(約35万円)ですが、Alibaba.comでは1999ドル(約21万円)で販売されています。