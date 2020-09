ゲーム内カメラと連携して「顔を動かすだけ」で視点を操作できるスマホアプリ「SmoothTrack」のデモムービー

・関連記事

「リアルさに欠ける」Microsoft Flight Simulatorをより精巧なものにするGoogleマップベースのMODが有志により誕生 - GIGAZINE



Microsoftのフライトシミュレーターを没入型マルチディスプレイでプレイできるよう改造した猛者が現る - GIGAZINE



リアル戦闘機のマニュアルを密輸したフライトシミュレーターの開発者に懲役1年の判決 - GIGAZINE



誰でも簡単にiPhoneの顔認識でVTuberっぽい美少女アバターを自在に動かせる「恋顔」を使ってみた - GIGAZINE



たった1枚のキャラ画像とウェブカメラで誰でもVTuberになれるシステムをGoogleのエンジニアが発表 - GIGAZINE

2020年09月12日 20時00分00秒 in モバイル, 動画, ゲーム, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.