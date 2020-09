2020年09月11日 07時00分 メモ

村上春樹の小説を翻訳するための複雑なプロセスとは?

国内外で高い評価を得る作家・村上春樹の小説は、ツイートを村上春樹風に変化させるジェネレーターが開発されるほどに、独特な文体が特有の雰囲気を作っているほか、一人称を使い分けることで読み手の感覚を操ろうとするような、巧みな文章が特徴です。そんな村上作品を海外向けに翻訳する際に組まれている複雑なプロセスについて、文学に関するニュースを扱うメディアLiterary Hubが解説しています。



アルフレッド・バーンバウム氏が英訳した「A Wild Sheep Chase(羊をめぐる冒険)」は、1989年に講談社インターナショナル(KI)によって出版され、「ありえない成功」と言われるほど温かく迎えられました。当時、同じ作家が次々と翻訳を発表することは非常に珍しかったとKIの元編集者は語っていますが、村上春樹の作品については2番目と3番目の本の翻訳準備がすぐに始まったそうです。



翻訳者のバーンバウム氏は、「A Wild Sheep Chase」と「Hard-Boiled Wonderland and the End of the World(世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド)」の翻訳に没頭した時間について、「編集と翻訳の2人で、村上が執筆に費やしたよりも時間を費やした可能性がある」と冗談めかして示唆しています。





Literary Hubが取り上げている「Who We're Reading When We're Reading Murakami」という書籍の著者である辛島デイヴィッド氏は、翻訳と編集の取り組みについていくつかの具体例を紹介しています。作家ホルヘ・ルイス・ボルヘスのスペイン語で書かれたテキストを英語にする際、翻訳者は「積極的に修正」していくことで、アメリカ人の読者へ届きやすくしたそうです。また、日本文学の学者・翻訳者であるマイケル・エメリック氏は、「本の最初の10パーセントを正しく翻訳するには、残り90パーセントのページを翻訳するのと同じくらい時間がかかるように思える」と発言しています。





エメリック氏が言うには、最初の部分に時間がかかるのは「どのような声で」「どのような口調で」話しているかを正確にする手間をかけるためとのこと。この「語り口」という部分について、通常は翻訳者に一任されることが多いのですが、「Hard-Boiled Wonderland and the End of the World」については翻訳者と編集者が一緒に調整を行ったそうです。このような方法が必要だった理由には、教授や少女、司書や門番といったキャラクターの声をそれぞれ表す必要があったのと、もう一点、物語の2種類の章(ハードボイルド/世界の終わり)の物語を書き分けるところにありました。



日本語の原作では、章が切り替わる冒頭で、一人称が「私」と「僕」で使い分けられています。英語版では「I」とするだけで、この違いを捉えるのは困難です。翻訳者のバーンバウム氏と編集者はこの一人称の違いを、異なる時制を用いることでそれぞれの章の語り口に距離を作り、「原作の通常のナレーションよりも適切であるかもしれない、時代を超越した品質」と評されるほどの品質に仕上げたと解説されています。



辛島氏は自身の経験から、文字どおり原文に近づいた翻訳をしていて、固い英語になってしまった時に、「流動的な散文」に翻訳してみるように、編集者に勧められたとのこと。辛島氏は物語に寄り添った翻訳にするために、「Hard-Boiled Wonderland and the End of the World」の翻訳作業ではそれぞれのキャラクターの「声」を表現していたという点を、教訓として思い出していたと語っています。