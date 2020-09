1920年の消印のハガキが100年後に配達される

配達しきれなかった郵便物500通を自宅や郵便局のロッカーに隠した 配達員 のニュースが2020年9月に報じられましたが、故意にではなくとも出した手紙が届かない 郵便事故 は起こりえます。アメリカでは、100年前の消印がついた手紙が郵便受けに突如として届いたと話題になっています。 Positively Belding | Facebook https://www.facebook.com/groups/1436027899946204/permalink/2728922640656717/ Postcard stamped in 1920 delivered 100 years later https://www.wxyz.com/news/national/postcard-stamped-in-1920-delivered-100-years-later 2020年9月9日、アメリカ・ミシガン州で暮らすブリタニー・キーチさんは「とても古い手紙」が届いたことをFacebookで報告しました。この手紙の消印は1920年10月29日となっており、宛先もキーチさん以外の人物となっていたとのこと。キーチさんがテレビ局のWXYZデトロイトに語った内容によると、9月8日にキーチさんが郵便受けをのぞいたところ、郵便物の一番上に問題のポストカードが置かれていたそうです。 これがそのポストカード。確かに消印の部分に1920年10月29日という記載が見てとれます。

2020年09月11日 12時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

