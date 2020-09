AppleがEpic Gamesアカウントでの「Appleでサインイン」を無効に

AppleはiPhoneやMacなどで使用しているApple IDでアプリやウェブサイトにサインインできる認証システムの「Appleでサインイン」をWWDC 2019で発表しました。Appleと法廷闘争中であるEpic Gamesも独自のアカウントサービスであるEpic Gamesアカウントで「Appleでサインイン」を導入していたのですが、これが2020年9月11日以降は無効になることが明らかになっています。



Epic GamesはAppleからApp Storeの開発者アカウントを削除された結果、2020年9月11日以降は「Appleでサインイン」を使ってEpic Gamesアカウントにサインインすることができなくなると発表しました。



Apple will no longer allow users to sign into Epic Games accounts using “Sign In with Apple” as soon as September 11, 2020. If you used “Sign In with Apple”, please make sure your email and password are up to date. https://t.co/4XZX5g0eaf