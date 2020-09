2020年09月10日 21時00分 ハードウェア

ワイヤレスで電力を長距離伝送する実験がスタート



ニュージーランドのスタートアップであるEmrodが、長距離無線電力伝送の実用化を目標としたテストを開始すると発表しました。



Emrodは2020年8月2日に、ニュージーランドの電力会社Powercoの資金提供を受けて、ワイヤレスかつ長距離のエネルギー伝送を効率的に行う技術の試験を開始すると発表しました。



マイクロ波を用いた無線送電技術は、原理そのものは新しいものではありませんが、マイクロ波を受信して電力に戻す際の電力ロスが大きいことが課題となっていました。





そこでEmrodは、ニュージーランド政府やニュージーランドのイノベーション支援団体Callaghan Innovationの助成金により、マイクロ波を効率的に電力に変換するメタマテリアルを用いたプロトタイプの開発をテストを実施。その知見を踏まえて、今回のPowercoの支援により、さらに第2のプロトタイプを開発してPowercoに提供し、10月から始まる実験室内でのテストを経てから実地試験を行う予定です。



これまでEmrodが開発しているプロトタイプは、わずか2メートルの無線送電しかできませんでしたが、2021年にテストされる予定のデモンストレーション向けシステムは40メートルの無線送電が可能とのこと。また、将来的にはニュージーランド本島とスチュアート島を隔てる30kmの無線送電の実現も視野に入れているそうです。



新たな無線送電には、Wi-FiやBluetoothと同じISMバンドのマイクロ波を使用します。また、マイクロ波の経路にはレーザーネットが設置され、鳥や人などにマイクロ波が当たりそうになると即座にマイクロ波が停止することで、安全性を確保する仕組みです。





Emrodの新たな無線送電の効率は、ケーブルによる伝送より低い70%ほどですが、アフリカや太平洋諸島といった電力インフラの敷設が困難な地域では、電力インフラのコストが最大65%削減され、停電も最大85%減少すると見積もられています。



Emrodの創業者であるGreg Kushnir氏は発表の中で、「エネルギーの生産や貯蔵に関する技術は、過去100年の間に飛躍的に進歩しましたが、エジソンやジーメンス、ウェスティングハウスらが150年前に銅線を使った電力網を最初に導入して以来、エネルギー伝送はほとんど変わっていません。Emrodのテクノロジーは、遠隔地や険しい地形の地域での電力供給に使われていることを想定しています。また、既存のインフラのメンテナンス中に、顧客に電力を供給することも可能です」と話しました。