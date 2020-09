2020年09月08日 13時15分 メモ

海賊版ファイルの公開数が記録的減少、アメリカによる海賊版制作グループへの打撃が要因か



2020年8月末に、アメリカが著名な海賊版制作グループのメンバーを逮捕・起訴しました。この件の前後で、海賊版ファイルの公開数が記録的に落ち込んでいることを、海賊版などのニュースを扱うTorrentFreakが報じています。



US Indictments and Raids of Piracy Group Members in 'The Scene' Throw Top-Tier Piracy World Into Chaos * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/us-indictments-and-raids-of-piracy-group-members-in-the-scene-throw-top-tier-piracy-world-into-chaos-200826/





Scene Bust Triggered Historic Drop in 'Pirate' Releases * TorrentFreak

https://torrentfreak.com/scene-bust-triggered-historic-drop-in-pirate-releases-200904/



2020年1月、アメリカは「ジョージ・ブリディ」という人物をターゲットとした法的措置を開始しました。ブリディ容疑者はグレートブリテン島の南にあるワイト島在住のイギリス人で、著名な海賊版制作グループ・SPARKSのメンバーです。





SPARKSは「Warez Scene」や「The Scene」と呼ばれる地下コミュニティを構成しており、コミュニティでは映画やテレビ番組、ゲーム、音楽、電子書籍など、さまざまな著作物の海賊版がやりとりされていました。



SPARKSの活動は、映画やテレビ番組のBlu-rayやDVDを発売日以前に入手し、データ化して公開するというもので、少なくとも2011年ごろからマンハッタンやブルックリン、ニュージャージーの卸業者に対して「重要な虚偽表示と不作為」を行っていたとのこと。



ブリディ容疑者の手配と合わせてThe Sceneを形成するグループである「GECKO」「DRONES」「ROVERS」「SPLINTERS」に対する作戦が組まれ、2020年8月25日(火)にヨーロッパ全域で大規模な取り締まりが行われました。ブリディ容疑者は8月30日(日)、キプロスで逮捕され、同じSPARKの主要メンバー1人もカンザス州オラテで逮捕されています。



この一連の動きの影響を受け、まず8月25日、取り締まりがあったといううわさが流れた時点で海賊版ファイルの公開数が減少。翌26日には取り締まりがあったことが確認されたことで、さらに公開数は減少しました。Torrent Freakによると、取り締まり前の8月19日に新規公開されたファイル数は1944でしたが、取り締まり後は168にまで減ったとのこと。



ジャンル別だとテレビ番組、映画、ポルノ、アニメなどが、それぞれ1日数百本単位の公開から、数十本単位に減少。ゲームや電子書籍は取り締まり後の数日間は一切公開されなかったそうです。また、1日に数十本のコンテンツを公開していた海賊版制作グループ・TRUMPは、取り締まり後、一切のファイルを公開していません。



Torrent Freakでは、海賊版MP3ファイルの公開数が2020年9月6日(日)に800本以上まで戻ってきたという情報とともに、「この施策で海賊版が撲滅されるのか、それとも最終的に復活するのかは、時間が教えてくれる」という見方を示しています。