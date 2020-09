2020年09月08日 13時00分 ハードウェア

ハードウェアネクロマンサーが妊娠検査キットにある画面上でDOOMやBad Apple!!を再生することに成功



「ハードウェア/ソフトウェア・ネクロマンサー」を自称する@Fooneさんが、妊娠検査キットについている小さな画面上でDOOMを再生することに成功しています。



@Fooneさんは、「Equate製の交換型妊娠検査キットにあるOLED(有機ELディスプレイ)でまだ遊んでいます。リアルタイムでディスプレイに表示するものを更新するには十分な帯域幅がないのではと心配していましたが、128×32ピクセルのディスプレイはそれほど帯域幅を食わないことがわかりました」と投稿し、妊娠検査キットのディスプレイ上にモノクロで映像を流すことに成功しています。



「みんながそうしろって言うから……」ということで、@Fooneさんは妊娠検査キットのディスプレイ上で「Bad Apple!!」のPVも再生しています。



さらに、「まだDOOMを実行することはできません。これはかなりトリッキーな方法を用いて、最新のデスクトップコンピューターを接続していてもです。ただし、プレイはできないもののDOOMの映像を再生することはできました」と語り、最新のPCを使用してもディスプレイ上で映像を再生するのが限界で、ゲームをプレイすることはできなかったとしています。



なお、妊娠検査キットのディスプレイをハッキングする方法への反響はすさまじいものだったようで、@FooneさんはTwitter上でどうやってDOOMやBad Apple!!のPVを再生したかを明かしています。



同氏によると、妊娠検査キットのCPUやディスプレイは完全に別のものに交換しているそうで、「妊娠検査キットのCPUを再プログラミングすることはできず、元々の液晶ディスプレイでは4つのものしか表示することができなかったため、これらをすべて取り替える必要がありました。そして、現段階では妊娠検査キットの筐体部分にCPUなどを収めることもできません!」と記しています。



以下のムービーは、「4つのものしか表示することができない」という妊娠検査キットに元々付属していた液晶ディスプレイで表示できた4つのもの。表示できるのは「砂時計アイコン」「本アイコン」「Not(否定)」「Pregnant(妊娠)」の4つのみです。



