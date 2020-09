エナドリなのに「懐かしい味」という「ZONe DEEP DIVE Ver.1.0.0」が一体何味なのか飲んでみた

・関連記事

夏限定の金色のレッドブル「サマーエディション」は一体どんな味なのか飲んで確かめてみた - GIGAZINE



レッドブルから4年ぶりの新味「白いレッドブル」が登場したので飲んでみた - GIGAZINE



厳選した東洋素材6種配合でエナドリ感アップな「リアルゴールド ドラゴンブースト」を飲んでみた - GIGAZINE



お酒じゃないのに酔っぱらい抗不安効果もある不思議なドリンク「カヴァ」をみんなで飲んでみたらこうなった - GIGAZINE



ED治療薬が違法添加されたエナジードリンクがザンビアで販売、「6時間勃ちっぱなし」と強力すぎてバレて販売禁止に - GIGAZINE



エナジードリンクだけを飲み続けると何が起こるのか? - GIGAZINE

2020年09月07日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.