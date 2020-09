2020年09月07日 10時33分 ハードウェア

アメリカが半導体製造大手のSMICを「制裁リスト」に加えることを検討中



トランプ政権が中国の半導体受託製造大手であるSMICとアメリカ企業の取引規制を検討していることを、ロイターが報じました。関係者筋によると国防総省はSMICと中国軍との関係について調査を進めているとのことですが、SMICは報道を受けて関係を否定し、「誤解を解きたい」と発表しています。



Exclusive: Trump administration weighs blacklisting China's chipmaker SMIC - Reuters

https://www.reuters.com/article/us-usa-china-smic-exclusive-idUSKBN25V2VR



Semiconductor Manufacturing International Corporation Responses to Media on the U.S. Government's Consideration to Add the Company to a Trade Blacklist

https://www.prnewswire.com/news-releases/semiconductor-manufacturing-international-corporation-responses-to-media-on-the-us-governments-consideration-to-add-the-company-to-a-trade-blacklist-301124794.html





2020年9月の第1週、アメリカ国防総省は商務省によって開かれたエンドユーザー委員会でSMICをエンティティ・リスト(Entity List)に追加することを提案しました。エンティティ・リストにはアメリカ政府に「貿易を行うのには好ましくない」と判断されたアメリカ国外の企業・団体が登録されており、HuaweiやZTE、AppleのサプライヤーだったO-Filmなど、中国を拠点とする275企業が既に登録されています。アメリカの企業がこれらの企業に技術を輸出する場合は、複数の複雑な審査が必要になります。



SMICは台湾の半導体製造企業であるTSMCに次ぐファウンドリですが、Huaweiのチップを製造していたため、アメリカからHuaweiが締め出された後は通信会社用の半導体を作るためにアメリカ政府から許可を取る必要に迫られていました。関係者筋によると、SMICがエンティティ・リストに入れば、SMICと取引のある半導体製造装置メーカーLam Researchや資本設備会社のKLA Corpも影響を受ける可能性があるとのこと。



国防総省はSMICのエンティティ・リスト入りを検討している理由を明らかにしていませんが、SMICと中国軍との関係について調査中であると関係者は述べています。



一方、SMICはロイターの報道を受けて「ショックを受け、困惑しています」と声明を発表。また、SMICと中国軍との関係を否定し、「SMICはアメリカ政府とオープンに、透明性をもって対話を行い、誤解を解いていきたいと考えています」と述べています。