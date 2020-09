「iPad Air 4」が間もなく登場か、ケースメーカーから専用ケースが販売される

新型iPadとなる「iPad Air 4」が間もなく発表されるのではとウワサされていますが、発表より一足先にAmazonでこのiPad Air 4用ケースが発売されています。



Evidence growing for Tuesday 'iPad Air 4' launch | Appleinsider

https://appleinsider.com/articles/20/09/06/evidence-growing-for-tuesday-ipad-air-4-launch



海外掲示板のRedditで、ドイツのAmazon上でケースメーカーのZtotopCaseおよびTiMOVOから、iPad Air 4用のケースが販売されていることが報告されています。ZtotopCaseおよびTiMOVOが販売ページ上で公開しているiPad Air 4のイメージによると、iPad Air 4はiPad Pro同様の外観デザインとなっており、ホームボタンはなく、第2世代Apple Pencilをサポートしている模様。





ただし、Apple関連情報を取り扱うAppleinsiderによると、Apple製品のアクセサリーメーカーは通常新製品の設計図のリークやウワサなどを調べ、そのデータに基づいていち早くケースを設計しようとするそうです。そうすることで新製品が発表された際に「最も早く登場したケース」となれるわけ。実際に発表された新製品がウワサされていた仕様やデザインと異なるというリスクもありますが、ケースメーカー側は製品を簡単に引き上げることができるため、「比較的リスクは低い」とAppleinsiderは記しています。



なお、Appleのリーク情報を取り扱うJon Prosser氏は「Appleは9月8日にプレスリリースを出す準備をしている」と述べており、この中でAppleがiPad Air 4を発表するのではとAppleinsiderは予測しています。



Apple press release is currently scheduled for Tuesday (September 8) at 9:00am EST — though, I should note that it’s not locked in until the press has been briefed, day of.



I’ll tweet early that morning to update you if it changes.