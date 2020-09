700円台で手軽に精巧なガンダムを組める「ENTRY GRADE 1/144 RX-78-2 ガンダム」を組み立ててみた

・関連記事

歴代ガンダムパイロットが地球の人々へ呼びかけるスペシャル映像公開 - GIGAZINE



「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」の秘密に迫る「FAN GATHERING『閃光のハサウェイ』Heirs to GUNDAM」レポート - GIGAZINE



「機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ」メインキャストの声入りの特報映像第2弾公開 - GIGAZINE



2020年09月05日 12時00分00秒 in レビュー, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.