食器や時計には放射性物質が含まれている可能性がある、どのように扱えばいいのか？

・関連記事

放射性物質による汚染を除去する「除染」の具体的な方法まとめ - GIGAZINE



人を死に至らしめた「色」の歴史 - GIGAZINE



高校生がウランの粉末「イエローケーキ」を精製しオークションで販売していたと報じられる - GIGAZINE



放射性物質の濃縮ウランが検出され中学校が閉鎖される事態に発展 - GIGAZINE



博物館に放射線を放つウラン鉱石が入ったバケツが10年以上放置されていた - GIGAZINE



ネットで購入した薬にウランやホウ素が混じっていたため購入者が死亡 - GIGAZINE



政府職員がプルトニウムを車内に一晩放置して盗難にあっていたことが判明 - GIGAZINE

2020年09月04日 23時00分00秒 in メモ, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.