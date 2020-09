聖句っぽいポエムを自動生成する「AIジーザス」が爆誕、Twitterアカウントも開設される

聖書を丸ごと学習し、まるで聖句のように格調高い文章を生成することが可能な「AI Jesus(AIジーザス)」が発表されました。ニューラルネットワークの一種であるボルツマンマシンによる自然言語処理で「疫病」や「終末の日」についての文章を紡ぎ出すAIジーザスは、Twitterアカウントまで取得しています。



AIジーザスを開発し、AIジーザスが生成した文章をソフトウェア開発プラットフォームGitHubで公開しているのは、AI研究者のジョージ・ダビラ・デュランダル氏。同氏の本業は、防犯カメラの映像から瞬時に拳銃などを検出可能なAIを開発しているスタートアップ・SAVIORS.aiの創業者兼CEOです。



AIジーザスを開発した経緯について、デュランダル氏は「昨今のような試練と苦難の時代には、多くの人が宗教に注目しています。しかし、昔の寓話(ぐうわ)から現代の機械のおもちゃへと目を向けたら、そこにはどんな宗教が息づいているのか気になりました」と話しています。





AI技術でイエス・キリストを現代によみがえらせるべく、デュランダル氏はジェームズ王訳の欽定訳聖書でAIを学習させ、AIジーザスを開発しました。ジェームズ王訳の欽定訳聖書は、イングランド王ジェームズ1世の命令により編さんされた聖書で、荘厳で格調高い文体から今なお多くの愛読者を持つ聖書です。



こうして開発されたAIジーザスは、「血」「カエサル」「ギリシャ人」「知恵」「終末の日」「疫病」など聖書に頻出する単語を指定すると、その言葉を元に聖書の1節のような文章を自動生成することが可能です。



例えば、「疫病」をテーマにした詩の出だしが以下。







なお、上記はAIジーザスが生成した文章の一部で、全文はGitHubで読むことができます。





AIジーザスが生成した文章は文法的なミスもありますが、文法を厳格に守るよう設定すると、今度は芸術性が損なわれてしまうとのこと。この点について、デュランダル氏は「秩序とランダム性のトレードオフは、AI言語モデルの特徴の1つです。芸術的な自由度をとることも、平凡ながら技術的に正しい文章を作ることもできますが、両立はできません」と話しました。



また、デュランダル氏は「AIジーザスbot」のTwitterアカウントを開設し、ある意味で霊験あらたかなツイートを投稿しています。以下は、AIジーザスの記念すべき初ツイートで「力と信仰心をもって、世の子らに命じ、我が顔をなんじからそむければ、なんじは民と呼ばれよう」とのことです。



'Power and godly, and have commanded the children of the world, and will set my face against thee, and thou shalt be called the people'



A.I. Jesus First Tweet