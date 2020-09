甘辛いむっちり鶏肉がネギ・卵と相性抜群の「月見鶏すき焼きぶっかけ」を丸亀製麺で食べてきた

・関連記事

とろとろ卵とふわもち食感のバンズでよりまろやか&濃厚になったマクドナルド「濃厚ふわとろ月見」を食べてみた - GIGAZINE



抹茶の香りや甘辛いすき焼きのうま味など「和」の味わいにこだわった「カップヌードル 抹茶」「日清のどん兵衛 すき焼き」を食べてみた - GIGAZINE



吉野家で6年ぶりに復活した鶏肉メニュー「鶏すき丼」を食べてみた - GIGAZINE



2020年09月03日 12時25分00秒 in 試食, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article here.