PUBGモバイルなど118種類の中国製スマホアプリがインドで使用禁止に

・関連記事

47個の中国製アプリをインド政府が新たに禁止、「PUBG Mobile」を含む275個をさらに禁止する見込み - GIGAZINE



TikTokを含む59個の中国製アプリがインドで使用禁止へ - GIGAZINE



TikTok買収で中国が「技術の輸出には当局の承認が必要」と規制強化、買収交渉が一時中断か - GIGAZINE



中国メーカーの超低価格スマホが出荷された時点でマルウェアに感染していたことが判明 - GIGAZINE

2020年09月03日 11時11分00秒 in モバイル, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.