「風船で空を飛ぶ」という子どもの頃の夢を叶えるべく巨大風船を使って実際に空飛ぶ驚異のスタントが行われる

アメリカのマジシャンで「 口で弾丸を止める 」「 水中に7日間潜り続ける 」「 17分間息を止める 」などの無謀過ぎる挑戦を達成してきた デビッド・ブレイン さんが、「風船で空を飛ぶ」という新しい挑戦をYouTubeオリジナルの番組を配信する YouTube Originals で行っています。 Watch David Blaine’s Ascension: Livestream of his balloon stunt starts now - Polygon https://www.polygon.com/entertainment/2020/9/2/21418182/watch-david-blaine-balloons-stunt-stream-ascension ブレインさんは、「複数の風船を束にしたものを握って空を飛ぶ」という誰もが子どもの頃に憧れたシチュエーションの実現に挑戦しています。フライトプランは、ヘリウムガスを充てんした直径8フィート(約2.4メートル)の風船42個と、4~6フィート(約1.2~1.8メートル)の小さな風船を10個使用して、ブレインさんの体重とカメラなどの機材の重量を合わせた198ポンド(約89.8kg)を浮かせるというもの。

2020年09月03日 13時00分00秒 in 動画, Posted by logu_ii

