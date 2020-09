無料で使える画像をGoogle画像検索で簡単に探せる機能がアップデートで追加される

Googleが2020年8月31日(月)に発表したアップデートにより、Google画像検索で簡単に無料で使える画像や商用利用可能な画像を探せるようになりました。探した画像の利用規約も簡単にアクセスできるようになっています。 Learn how to find image licensing information on Google Images https://blog.google/products/search/learn-how-find-image-licensing-information-google-images/ まず、 Google画像検索 で検索したい単語を入力してエンターキーを押します。

2020年09月01日 13時00分00秒 in ネットサービス, Posted by log1m_mn

