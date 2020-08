2020年08月31日 11時58分 ゲーム

ゲームで「黒人差別の抗議運動をテロリスト扱いしている」とUbisoftに非難が殺到



アサシンクリードやウォッチドッグスシリーズを手掛けるゲーム開発会社、Ubisoftから2020年8月27日に登場したモバイルゲーム「TOM CLANCY'S ELITE SQUAD」に、「黒人差別の撤廃を訴えるブラック・ライヴズ・マター(BLM)をテロリストと結びつけた描写がある」としてユーザーから非難が殺到しています。



Ubisoft Apologizes For Tom Clancy Game Imagery That Suggests Black Lives Matter Is Part Of A Terrorist Plot

https://kotaku.com/ubisoft-apologizes-for-tom-clancy-game-imagery-that-sug-1844892904



New Ubisoft Tom Clancy game called out for insensitive framing of BLM

https://mashable.com/article/ubisoft-tom-clancy-elite-squad-raised-black-fist/



非難の声が集まったのは、以下のTOM CLANCY'S ELITE SQUADオープニングムービー開始から30秒後頃に流れる、テロリスト組織「UMBRA」が登場するシーンです。



Tom Clancy's Elite Squad Intro Video - YouTube





「UMBRA」のシンボルとして黒い拳を掲げるマークが使用されており、これが問題となっています。





「拳を掲げる」という行為はアメリカを中心に行われている黒人差別への抗議、ブラックパワー・サリュートとして数十年前から知られており、ジョージ・フロイド殺害事件を受けて2020年から活発になったBLMでも黒い拳を掲げるシンボルマークは広く使用されています。



By Socialist Appeal



また、TOM CLANCY'S ELITE SQUADのゲーム中に登場するテロリスト組織名「UMBRA」は「陰」を意味することから「黒」を連想させ、さらに黒い拳を掲げたシンボルマークがBLMを連想させることから、「BLMなどの黒人差別抗議運動をテロリスト扱いしている」としてUbisoftに非難の声が殺到しました。



以下のツイートでは、Ubisoftのような配慮のない行為を行うのは「無知な人物の共通点」であると指摘されています。添付されている画像は、無知な人物の例として「BLMは『社会的な善』のふりをした悪」と述べたり、アベンジャーズのブラックパンサーを演じたチャドウィック・ボーズマン氏の訃報に対して「誰も気にしてない」とコメントしたりしているアカウントのツイートをスクリーンショットしたもの。



This is who @Ubisoft is marketing to...



Black lives matter is not a terrorist group. Those who think it is tend to have a few things in common. One is ignorance. The other racism. pic.twitter.com/UA6oW1ov9V — Chet Faliszek (@chetfaliszek) August 29, 2020



Ubisoftのムービーに対して「TOM CLANCY'S ELITE SQUADは軍事を崇拝するファシズムのゲームであり、Ubisoftは明らかにBLMをテロリストと位置づけている」という意見も述べられています。



I know tom clancy as a property has always been military-worshipping fascism with but it's sure a Decision for ubisoft to make a trailer that explicitly frames blm as a terriorist organization and positions the player as the solution in the form of armed government agents https://t.co/vJZ5ovUrYf — Aura???? (@MOOMANiBE) August 28, 2020



Ubisoftは謝罪文を公開し、UMBRAのシンボルマークが「無神経で有害なものであったこと」を認め、Android版は2020年9月1日のアップデートでシンボルマークを修正し、iOS版はできるだけ早く修正することを公表しています。



An update regarding Tom Clancy's Elite Squad: pic.twitter.com/G6Hb1SO7Gx — Ubisoft (@Ubisoft) August 29, 2020



なお、Ubisoftは2020年6月の時点でBLMを支持することを表明しており、BLMと全米黒人地位向上協会(NAACP)に10万ドル(約1060万円)を寄付したことを公表しています。



We stand in solidarity with Black team members, players, and the Black community. We are making a $100,000 contribution to the NAACP and Black Lives Matter and encourage those who are able to, to donate. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/KpHZCF6VWx — Ubisoft (@Ubisoft) June 2, 2020