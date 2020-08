Samsungが第3世代10nmプロセスを採用したモバイル向け16Gb LPDDR5 DRAMの大量生産をスタート

Samsungが同社の第3世代10nmプロセスを採用したモバイルデバイス向けの16Gb(ギガビット) LPDDR5 DRAMの量産をスタートしたと発表しました。 Samsung Begins Mass Production of 16Gb LPDDR5 DRAM at World’s Largest Semiconductor Line – Samsung Global Newsroom https://news.samsung.com/global/samsung-begins-mass-production-of-16gb-lpddr5-dram-at-worlds-largest-semiconductor-line Samsung starts mass producing 16Gb LPDDR5 DRAM chips at Pyeongtaek plant - SamMobile https://www.sammobile.com/news/samsung-starts-mass-production-16gb-lpddr5-dram-chips-pyeongtaek-line-2/ Samsungが新たに量産をスタートしたのは、 EUVリソグラフィ を採用した採用した第3世代10nmプロセスの16Gb DRAMチップ。同社の公式発表によると、この16Gb DRAMチップはモバイルメモリ容量だけでなくパフォーマンスも兼ね備えており、データ転送速度は今日の主力モバイルデバイスに搭載されている12Gb LPDDR5 DRAMチップに比べて16%高速の6400Mbpsに達しているとのこと。16Gb LPDDR5×8チップで構成される16GBパッケージを搭載したデバイスでは、51.2GBのデータを1秒で転送することが可能になるそうです。 さらに、同社の第2世代10nmプロセスを採用した従来品に比べて、この16Gb LPDDR5チップは第3世代10nmプロセスによって30%減という省スペース化も達成しているとのこと。このLPDDR5 DRAMチップは車載デバイス用にも使われる見込みで、Samsungは「過酷な環境を想定した温度範囲と信頼性基準を提供する」としています。Samsungは新たな16Gb LPDDR5チップを量産することで、2021年の主力モバイルデバイス市場での存在感をさらに強化する予定だと記しています。

2020年08月31日 11時15分00秒 in モバイル, ハードウェア, Posted by log1k_iy

