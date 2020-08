俳優チャドウィック・ボーズマンさんの訃報がTwitterの過去最多「いいね」ツイートに

2020年8月に大腸がんのため43歳で亡くなった俳優チャドウィック・ボーズマンさんの死を伝える公式訃報ツイートが、Twitterの過去最多の「いいね」を集めたツイートとなったことがわかりました。



当該ツイートはコレ。2020年8月31日10時時点で725万3000件の「いいね」を集めています。





Twitter公式アカウントが「#WakandaForever(ワカンダフォーエバー)」のハッシュタグとともに、このツイートが最多「いいね」であることを認めています。



Most liked Tweet ever. A tribute fit for a King. #WakandaForever https://t.co/lpyzmnIVoP





このツイートに抜かれるまでは、バラク・オバマ元大統領の2017年8月のツイートが「430万いいね」で1位でした。当該ツイートは、シャーロッツビルで起きた白人至上主義者団体と反対派の衝突を受けて行われたものでした。



"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm