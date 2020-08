「オーガニック認証済みでも重金属で汚染されている可能性アリ」など健康によさそうなうたい文句の実情とは？

・関連記事

不健康な食品を食べないことにこだわる精神障害「オルトレキシア」とは? - GIGAZINE



グルテンフリーな食生活は本当に健康的なのか? - GIGAZINE



グルテンフリーのダイエットは危険なのか? - GIGAZINE



「オーガニック食品」はただの「最先端の詐欺」なのか?それとも本当に健康的なのか? - GIGAZINE



本当に「オーガニックフード(有機食品)」は健康にも環境にも良いのか? - GIGAZINE



食品に書かれた「ナチュラル(自然)」は私たちの想像する意味ではない - GIGAZINE



ベジタリアン食や植物肉の広まりに伴って見落とされがちな「負の側面」とは? - GIGAZINE



ベジタリアンは脳卒中のリスクが20%高いという研究結果 - GIGAZINE

2020年08月30日 20時00分00秒 in 食, Posted by log1l_ks

You can read the machine translated English article here.