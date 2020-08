「ファイブ・アイズ」によって国民のプライバシーが侵害される危険性はあるのか？

2020年8月14日、河野太郎防衛相がアメリカ・イギリスなど英語圏5カ国の機密情報共有枠組みである「ファイブ・アイズ」に参加意欲を示し、「日本も近づいて『シックス・アイズ』と言われるようになってもいい」と語りました。そんなファイブ・アイズによって脅かされる国民のプライバシーについて、プライバシー権に関する団体である Privacy International のカーリー・ナイスト氏とアンナ・クロウ氏が2014年に指摘しています。 Unmasking the Five Eyes’ global surveillance practices | Global Information Society Watch https://www.giswatch.org/en/communications-surveillance/unmasking-five-eyes-global-surveillance-practices 第二次世界大戦が終結した直後の1946年、アメリカとイギリスが10年以上にわたって継続してきた二国間の諜報協定である「United Kingdom - United States of America Agreement( UKUSA協定 )」に、カナダ・オーストラリア・ニュージーランドも加わる形で、アメリカの国家安全保障局(NSA)、イギリスの政府通信本部(GCHQ)、カナダの通信保安局(CSEC)、オーストラリアの信号総局(ASD)、ニュージーランドの政府通信保安局(GCSB)の5機関による「ファイブ・アイズ」同盟が結成しました。ファイブ・アイズは「諜報に関する」という特性から存在自体が秘されており、長きにわたって公開文書などでは言及されませんでした。 ファイブ・アイズは緊密に結びついた同盟で、実行される作戦はどの諜報機関によって行われたのかがわからないほどに連携が行き届いているとのこと。さらに、ファイブ・アイズ参加国が保有する情報施設の多くは、自国だけではなく他の参加国のスタッフまで配置されることとなっており、情報施設の運営自体が共同化されているそうです。

・関連記事

NSAが匿名性を保つためのネットサービスのことを検索した人を監視対象にしていたことが判明 - GIGAZINE



NSAが国内最大手通信会社のネットワークを利用して極秘に情報収集を行っていたことが明らかに - GIGAZINE



米政府が国民の情報収集をしていた「PRISM」問題を暴露したCIA元職員が実名公開 - GIGAZINE



NSAが実行していたスパイ行為をタイムラインで並べて整理するとこうなる - GIGAZINE



2020年08月28日 07時00分00秒 in セキュリティ, Posted by log1k_iy

You can read the machine translated English article here.