たっぷりの四川青山椒で舌がビリビリとしびれまくりなミニストップの「シビ辛チキン」を食べてみた

・関連記事

ゴーゴーカレーを見事に活用したミニストップのコラボメニュー5品を食べてみた - GIGAZINE



唐辛子の刺激がピリピリ刺さる「スゴ辛チキン」を餃子の王将で買ってきて食べてみた - GIGAZINE



鶏肉・玉ねぎ・牛乳だけでクリーミーで濃厚なバターチキンカレーがたった15分で完成する「こくまろバターチキンカレー」を作ってみた - GIGAZINE



甘辛いジューシーな鶏の照り焼きがレンジで簡単&少量ずつ作れる「レンジでちょっと てり焼調味料」試食レビュー - GIGAZINE

2020年08月28日 11時45分00秒 in 試食, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.