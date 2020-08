Google Chromeは「DNSルートサーバー」に大きな負荷をかけている、その理由とは？

Google ChromeやMicrosoft Edgeのベースであるオープンソースのウェブブラウザ「 Chromium 」には、アドレスバーと検索バーを一体化させた「 Omnibox 」という機能が搭載されていますが、そのOmniboxによってDNSのルートサーバーに大きな負荷がかかっていると、 ベリサイン のCSOである Matthew Thomas 氏が報告しています。 Chromium’s impact on root DNS traffic | APNIC Blog https://blog.apnic.net/2020/08/21/chromiums-impact-on-root-dns-traffic/ A Chrome feature is creating enormous load on global root DNS servers | Ars Technica https://arstechnica.com/gadgets/2020/08/a-chrome-feature-is-creating-enormous-load-on-global-root-dns-servers/ DNS はIPアドレスと「gigazine.net」といったドメイン名を対応付けるシステムのこと。DNSのネームサーバーは階層構造をなしており、下位のネームサーバーがドメイン名に対応するIPアドレスを知らなければ、さらに上位のネームサーバーに問い合わせる、という形でIPアドレスを検索していきます。そのネームサーバーの頂点に位置するのが「ルートサーバー」ですが、ほとんどの問い合わせは下位ネームサーバーにキャッシュされており、ルートサーバーまで到達する問い合わせはごく一部。下位ネームサーバーのキャッシュにより、ルートサーバーの負荷が軽減される仕組みになっています。 Chromiumのアドレスバーと検索バーを統合した機能「Omnibox」では、入力値をDNSで問い合わせることで、ウェブサイトの存在を事前に確認しているとのこと。例えば社内のイントラネット上に「https://marketing」というページが存在する場合は、アドレスバーに「marketing」と入力すると「marketing」という単語の検索を促すと同時に「https://marketing」へのアクセスも促すインフォバーが表示されます。

・関連記事

ウェブサービスが利用している「DNS」で発生する障害に対応するにはどうすればよいか? - GIGAZINE



偽のドメイン名をかたる「DNSハイジャック」の標的がAndroidからiOSやPCへと拡大して世界中にも拡散中 - GIGAZINE



「DNSハイジャック」が世界的に広まる中で「.gov」ドメインを乗っ取られないためにアメリカ政府が取った施策とは? - GIGAZINE



「.com」や「.net」などのトップレベルドメインによってウェブサイトへの接続にかかる時間はどれくらい違うのか? - GIGAZINE



プライバシーに関わる情報や個人情報をISPに読み取られないようDNSとの通信を暗号化する動き - GIGAZINE





2020年08月27日 09時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, Posted by log1n_yi

You can read the machine translated English article here.