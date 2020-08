2020年08月26日 23時00分 ゲーム

ブラジル大統領が「マリオやソニックのBGM」を超真面目なムービーに使っていると話題に

by Ant-Man



ブラジルのジャイール・ボルソナーロ大統領が同国のインフラ整備プロジェクトの進捗状況を報告するムービーをTwitterで公開しました。このムービーは至極真面目な内容ですが、「マリオやソニックのBGM」が使われているとして話題を呼んでいます。



2020年8月25日、ボルソナーロ大統領は公式Twitterアカウント上でブラジルにおけるインフラ整備プロジェクトの進捗状況に関するムービーを5つ投稿しました。3本目のムービーは、セアラー州フォルタレザとリオグランデ・ド・スル州ジャグアランを結ぶ高速道路「BR-116」の復旧作業が急ピッチで進んでいるという報告です。



3. No Rio Grande do Sul, as equipes do @DNIToficial e @exercitooficial seguem em ritmo acelerado as obras de duplicação da BR-116. https://t.co/1bBOcXQvls pic.twitter.com/d652zFLcEY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2020



内容は至極真面目なのですが、このムービーに使われているBGMはファミリーコンピューターのスーパーマリオブラザーズをプレイするとすぐに流れる、地上ステージのBGM。



Ground Theme - Super Mario Bros. [Original] | Super Smash Bros. Ultimate - YouTube





4本目は、アマゾナス州とパラー州の間に位置する河川上の架橋工事の進捗状況に関するムービーですが……



5. Na BR-101/Sergipe! As equipes realizam a concretagem da última etapa da laje do viaduto de acesso ao município de Siriri, no km 59 da rodovia federal. Até o fim deste mês, o viaduto será totalmente concluído. Via Capitão @tarcisiogdf . https://t.co/yrFa1H7U9V pic.twitter.com/LKrQMLgxvm — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2020



このBGMは、1991年に発売された初代ソニック・ザ・ヘッジホッグの第1ステージである「グリーンヒルゾーン」のBGM。



Sonic - Green Hill Zone Extended (10 Hours) - YouTube





1本目のムービーはサンパウロのコンゴーニャス空港の主要滑走路の補修が予定通り行われているという報告。



1. Mais uma obra prestes a ser entregue rigorosamente conforme o planejado. Conclusão da obra na pista principal do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Trabalho sendo feito 24h/dia. Detalhes no @MInfraestrutura / @aviacaodobrasil . https://t.co/pMGFrNphdI pic.twitter.com/blxFzZm0aQ — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2020



このムービーに使われているBGMは、航空機つながりということなのか、「トップガン」のメインテーマ「Top Gun Anthem」が使われています。



TOP GUN ANTHEM - YouTube





2本目のムービーは、エスピリトサント州サン・マテウスとサンパウロ州サンパウロを結ぶ高速道路「BR-381」の施工状況に関する報告です。



2. Já são 48km de BR-381/MG duplicada em pavimento de concreto, contando 6 pontes, 2 viadutos e 2 túneis. Sábado serão liberados mais 3,4 km duplicados. @DNIToficial . https://t.co/IKJhRKRQXH pic.twitter.com/WvE3ZDdQ9c — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) August 25, 2020



このBGMは、セガの80年代を代表する一作「アレックスキッドのミラクルワールド」のメインテーマとなっています。



OST: Alex Kidd in Miracle World, Main Theme - YouTube





どのような理由でボルソナーロ大統領がゲームBGMをお堅いムービーに使ったのかは不明です。しかし、ボルソナーロ大統領は2019年にもソニックのBGMを使ったムービーを投稿して話題になっています。当該ムービーが以下。



Investimento no Brasil e não em outros países para formarem alianças espúrias a fim de se manterem no poder! Um dos grandes diferenciais de nosso governo. Governar para o Brasileiro e não para o Foro de SP! pic.twitter.com/4Amj9TuEYY — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 25, 2019



このBGMは、2006年度版ソニック・ザ・ヘッジホッグのラスボス戦のBGMとのことです。



Boss - Solaris Phase 2 (His World) (from Sonic the Hedgehog (2006)) - YouTube