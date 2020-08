世界初の「水上Apple Store」がシンガポールでオープン

Appleはシンガポールで3店目のApple Storeとなる「Apple Marina Bay Sands」を、世界有数のリゾート地であるマリーナベイ・サンズでオープンさせることを 発表 しているのですが、この店舗が「 世界初の水の上に浮かぶApple Storeとなる 」と報じられています。 One-of-a-kind Marina Bay Apple Store prepares to open in Singapore - 9to5Mac https://9to5mac.com/2020/08/23/apple-store-marina-bay-sands-singapore-opening-soon/ Instagramで公開されている、Apple Marina Bay Sandsの外観はこんな感じ。球形の物体が水上に浮かんでおり、真ん中に赤色のAppleロゴが配されているのですが、入口等は記事作成時点では見当たりません。

2020年08月25日 14時00分00秒 in メモ, Posted by log1l_ks

