「フォートナイトのストア復活命令は出さないがUnreal Engineは救いたい」と判事が見解を示す



Epic GamesとAppleの法廷闘争において、イボンヌ・ゴンザレス・ロジャース判事が「App Storeを経由しない支払い方法を残したフォートナイトを復活させるようAppleに命じるつもりはない」という見解を示す一方で、Unreal Engineについては何らかの救済方法を検討する意見を示したことがわかりました。



App Storeで必須のアプリ内課金を回避する手段を用意したことで規約違反となった「フォートナイト」の削除措置に対し、Epic GamesがAppleを訴えていた問題で、ロジャース判事は、Epic Gamesによる「取り返しのつかない損害を受けている」という主張に疑問を呈しました。具体的に判事はEpic Gamesのキャサリン・フォレスト弁護士に対して「あなたの依頼人がこの状況を作り出しました」と伝えています。





一方でロジャース判事は、AppleがUnreal Engineまでブロックした措置は「報復的である」という見方を示しました。



判事の見方に、Apple側のリチャード・ドーレン弁護士は「契約違反している相手に対しては、関連アカウントをすべて停止するというのがAppleの慣例です。騙し合いになることを避けるための措置です。不正行為が、Epic Gamesの他の事業体に移ることを懸念しています」と述べています。



この争いのきっかけでもあるApp Storeの30%の手数料について、AppleはAmazonとだけ半額にする密約を結んでいたことがわかっています。



