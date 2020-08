IKEAによる「どうぶつの森版IKEAカタログ」が大人気、ユーモアあふれる再現方法にも注目

スウェーデン初の家具メーカーであるIKEAが、2021年版のカタログを あつまれ どうぶつの森 で再現した「 どうぶつの森版IKEAカタログ 」を公開しました。 【IKEA 2021 動森型錄全世界首發】 - Facebook https://www.facebook.com/IKEA.Taiwan/posts/3166360083419872 IKEA Recreates New Catalogue In Animal Crossing https://kotaku.com/ikea-recreates-new-catalogue-in-animal-crossing-1844822128 台湾のIKEAが 2021年度のカタログ を「あつまれ どうぶつの森」で再現したものを公開しました。以下がベースとなったIKEAの2021年度のカタログの表紙。

