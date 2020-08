「トランプ大統領がTwitterでブロックするのは違憲」という判決を覆すようホワイトハウスが裁判所に要請

トランプ政権が裁判所に対し、「トランプ大統領がTwitterで批判者をブロックしたのは憲法違反」とした過去の判決を覆すよう求める請願書を送付していたことが分かりました。



トランプ大統領は以前、自身の公式Twitterアカウントに批判的なツイートを寄せていたユーザーをブロックしました。これに対し、コロンビア大学のナイト修正第1条研究所らが2017年に、「トランプ大統領がTwitterでブロックするのは、表現や報道の自由に対する制限を禁じたアメリカ合衆国憲法修正第1条に反しており違憲である」としてトランプ政権を起訴。ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は2018年5月に、訴えを認める違憲判決を下しました。



この決定を不服としたトランプ政権側は控訴しましたが、控訴裁判所も2019年7月に下級審の決定を全面的に支持する判決を下しています。



トランプ政権はさらに、2020年8月20日に「控訴審の判決は、Twitter上での大統領の公的なコミュニケーションと、意見が一致しないユーザーをブロックするという大統領の個人的な側面の区別を怠ったものです」とする(PDFファイル)嘆願書を最高裁判所に提出して、違憲判決を覆すよう要求しました。



司法省のジェフ・ウォール訟務長官代理は、嘆願書の中で「トランプ大統領のTwitterアカウントは、大統領に任命される前の2009年に私人として作成したものです」と述べています。



一方、アメリカのニュースサイトInternational Business Timesは、「トランプ大統領が、大統領としての公式Twitterアカウントである@POTUS(フォロワー数約3112万人)を保有しているにもかかわらず、もっぱら個人のTwitterアカウントである@realDonaldTrump(フォロワー数約8540万人)を使って発表などを行っていることは、たびたび批判の的となっています」と指摘しました。





最高裁判所が、トランプ政権の求めに応じて審理の開催に同意した場合でも、最高裁判決が出るのはトランプ大統領の再選がかかっている2020年アメリカ合衆国大統領選挙後から2021年6月までの間だと見られています。



ナイト修正第1条研究所でエグゼクティブ・ディレクターを務めるジャミール・ジャファー氏は、アメリカのニュース専門放送局CNBCの取材に対し、「違憲判決は、私たちの民主主義の基礎である、憲法修正第1条の原則に資するものです。従って、最高裁判所はホワイトハウスの請願を却下し、控訴審の慎重かつ十分な理解のある判決をそのままにしておくべきです」と述べました。



ジャファー氏は自身のTwitterアカウントでも、「この事件を『公人が嫌がらせ、荒らし、暴言に対応する能力にかかわる問題』とする訟務長官の提案は、恥知らずも甚だしいものです」と述べています。



The Solicitor General's suggestion that this case concerns public officials' ability to respond to harassment, trolling, and abuse is absolutely shameless. All of the plaintiffs in the case were blocked for pure political speech--and the White House conceded this. https://t.co/orAveYrfKL