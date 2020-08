マスクの着用を拒否する人々は「偽善的」だと研究者が指摘、一体なにが問題なのか？

・関連記事

中国でマスクの着用を拒んだ女性が逮捕される事件が発生 - GIGAZINE



マスクを人の顔面に向けて発射して強制的にマスクを付けさせる「MASK GUN」 - GIGAZINE



Uberが運転手&配達員にマスク着用を義務づけ、利用客にも協力を呼びかけ - GIGAZINE



ネット上の議論が不快なレベルで白熱するのは「道徳のスタンドプレイ」が原因 - GIGAZINE



すべての文化に共通な7つの道徳的規範とは? - GIGAZINE



「モラルには地域差がある」ということが自動運転カーの倫理的ジレンマ判定ツールによる調査結果から判明 - GIGAZINE



2020年08月21日 16時00分00秒 in メモ, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.