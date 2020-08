18年間人気No.1のミニストップの「ベルギーチョコソフト」に初代の味が復活したので食べてみた

・関連記事

ソフトクリーム食べ放題を実現するべくソフトクリームメーカーを買ってみました - GIGAZINE



400回以上の試作を3年かけて繰り返し開発されたソフトクリーム「クレミア」を食べてきました - GIGAZINE



バレンタインを目前にチョコレートを使ったソフトクリーム&アイス約40種類を阪急百貨店で買いまくって食べてみました - GIGAZINE



シュークリームの中のカスタードだけをソフトクリーム化した「ビアードパパ 特製カスタードソフト」試食レビュー - GIGAZINE



夏の3カ月限定で毎日できたてのアイスクリームを販売する「ラ・リューシェ」が想像を絶するクオリティ - GIGAZINE



まるで金の塊を食べているかのような豪華なソフトクリーム「金箔のかがやきソフトクリーム」を食べてきた - GIGAZINE

2020年08月21日 11時45分00秒 in 試食, Posted by logq_fa

You can read the machine translated English article here.