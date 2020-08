本物同様に回転するロータリーエンジンをレゴで作るムービー

・関連記事

ロータリー・4ストローク・蒸気機関など21種類のエンジンのGIFアニメーションが見られる「Animated Engines」 - GIGAZINE



東京モーターショー2007:マツダの「Nagare」デザインとロータリーエンジン - GIGAZINE



ロータリーエンジン搭載のバイク「Norton NRV588」のすさまじいムービー - GIGAZINE



現実世界でスーパーマリオのコースを作ったり遊んだりできる「レゴスーパーマリオ」の拡張セットで遊んでみた - GIGAZINE



1万5000ブロックのレゴでピンボールマシンを作る猛者が登場 - GIGAZINE



レゴを使って全自動で飛行機を折って飛ばせる装置を作った猛者が登場、実際に動作するムービーが公開中 - GIGAZINE

2020年08月21日 21時00分00秒 in ハードウェア, 乗り物, 動画, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article here.