「App Storeの手数料を半額にする方法」にディズニーや大手マスメディアが飛びつく

マスメディアやエンターテインメント企業で組織される業界団体が、Appleのティム・クックCEO宛てに「App Storeの手数料が半額になる条件」を明かすよう求める公開書簡を送付しました。



Appleが、App Storeで配信されているコンテンツやアプリの売上の最大30%を手数料として要求することに対し、さまざまな企業や団体から「ぼったくり」「公正な競争を妨げる」などの不満の声が噴出しています。App Storeでコンテンツやアプリを配信している多くのベンダーが法外な手数料にあえいでいるのを尻目に、Amazon Prime Videoを配信しているAmazonが「App Storeの手数料を実質半額にする」という特別扱いを受けていたことが判明し、大きな問題となりました。



AppleはAmazonとだけ「手数料を半額にする密約」を交わしていたことが判明 - GIGAZINE



by Henk-Jan van der Klis



2020年7月29日に、アメリカ下院司法委員会の反トラスト小委員会が開いた公聴会でこの問題を問いただされたクックCEOは、「Amazonだけでなく、条件を満たせば誰でも手数料が半額になる」と回答しました。クックCEOがこう答えたのは、「誰に対しても門を広く開いている」「すべてのアプリ開発者を平等に扱っている」というAppleの主張に基づくものです。



「条件さえ満たせば、誰でもApp Storeの手数料が半額になる」との発言に飛びついたのが、ニューヨーク・タイムズ、ワシントン・ポスト、AP通信などの大手マスメディアやディズニー、ナショナルジオグラフィックなどのエンターテインメント企業で構成されている業界団体のDigital Content Next(DCN)です。



DCNのジェイソン・キントCEOは、クックCEOに宛てた(PDFファイル)公開書簡の中で「(Amazon Prime Videoの手数料を半額にするという)契約は、誰でも利用可能なのかという議会の質問に対し、あなたは『条件を満たせば誰でも利用可能』と回答しました」と指摘。



キントCEOはさらに、「DCNの会員のほぼ全てがAppleのApp Storeでアプリを展開しており、AppleがAmazonとの取り決めの中で定めた『条件』は、我々が高品質で信頼のできるニュースやエンターテインメントを作り続けられるかどうかに大きな影響力を及ぼします。DNSを代表し、この『条件』をもっと詳しく知りたいと思います」と述べました。



DCNの一員であるダウ・ジョーンズが発行している経済紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、AppleとAmazonに対してコメントを求めましたが、記事作成時点では回答を得られていないとのことです。