iOS版Lightroomの最新版ですべての写真が消えてしまうバグが発生

Adobeの写真編集ソフトウェアである「Adobe Photoshop Lightroom」のiOS版アプリで最新アップデートを適用したところ、同アプリのプリセットおよび写真がすべて削除されてしまうというバグが発生しています。このバグについて写真家コミュニティを中心に混乱が広がっており、一部では削除されてしまったデータが完全に消えてしまったのではないかとまで言われています。



Adobe accidentally deleted people’s photos in latest Lightroom update - The Verge

https://www.theverge.com/2020/8/20/21377411/adobe-lightroom-ios-ipados-app-update-pictures-photos-presets-deleted



Adobe confirms Lightroom iOS photos erased due to update bug are 'not recoverable' - 9to5Mac

https://9to5mac.com/2020/08/20/adobe-confirms-lightroom-ios-photos-erased-due-to-update-bug-are-not-recoverable/



2020年8月18日頃から、海外掲示板サイトのRedditなどで「iOS版Lightroomの最新アップデートを適用したところ、アプリに保存されていた写真データが削除されてしまった」という報告が相次いでいます。あるRedditユーザーは、「私は過去2日間に4時間以上カスタマーサービスと話し合っており、1分前の時点でまだ問題は修正されていません。失われた写真は修復不可能であるとカスタマーサービスには言われました」と記し、iOS版Lightroomで編集した2年以上分の写真が消えたと報告しています。



TwitterユーザーのLauren Lambertさんは「私のほかに、誰かAdobeのLightroomのアップデートで写真やプリセットが消えた人はいますか?これは文字通り最悪です。私は800枚の写真と数万円相当の有料プリセットを失いました」と記し、Lightroomで編集した写真だけでなく有料プリセットも削除されてしまったと報告。



Did anyone else lose all your @Adobe @Lightroom photos and presets with their last update?! ???? This is literally the worst. I lost 800 pictures and all my paid presets (which are worth hundreds of dollars.) All they have to say is we apologize. ???? pic.twitter.com/5xGsJ3nEaR