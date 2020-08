新型コロナウイルスでジム難民になった人々がこっそり集う「スピークイージー・ジム」の実態とは？

新型コロナウイルス感染症の拡大により、国によっては多くのスポーツジムが休業を余儀なくされる中、休業と見せかけてこっそり違法な営業を行う「 スピークイージー・ジム 」が登場しているとアメリカの経済情報ウェブサイト、 Planet Money が報じています。 Secret Gyms And The Economics Of Prohibition : Planet Money : NPR https://www.npr.org/sections/money/2020/08/11/900895704/secret-gyms-and-the-economics-of-prohibition Planet Moneyによると、アメリカで 禁酒法 が施行されていた時代のアルコール密売所、 スピークイージー にちなんで名付けられた「スピークイージー・ジム」はアメリカ全土に出現している模様。実際に電子掲示板の Reddit でも「スピークイージー・ジムを知っている人はいませんか?」という 質問 が投稿されています。

2020年08月20日 16時05分00秒 in メモ, Posted by log1m_mn

